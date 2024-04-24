رسميا.. النتائج النهائية لانتخابات رؤساء مجالس المحافظات - أسماء

الوكيل الاخباري-

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تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم (الأربعاء) من غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية الانتخابات التي جرت لانتخاب رؤساء مجالس المحافظات، ونواب رؤساء مجالس المحافظات، بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية (رئيس غرفة العمليات) الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، والمهندس وجدي الضلاعين أمين عام الوزارة للشؤون الفنية، والدكتور علي الخوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.وقدم الدكتور العدوان إيجازاً لكريشان حول سير العملية الانتخابية في كافة قاعات انتخاب مجالس المحافظات في المملكة، والتي جرت بسلاسة، مشيراً إلى أن الوزارة تابعت الانتخابات أولاً بأول من خلال ربط جميع قاعات الانتخاب إلكترونياً مع غرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة بعمان.وقد فاز رؤساء مجالس المحافظات على النحو التالي: عمر المومني رئيساً لمجلس محافظة عجلون، وحرب عويضات رئيساً لمجلس محافظة العقبة، ومحمود نعيمات رئيساً لمجلس محافظة معان، والدكتور عبدالله العبادلة رئيساً لمجلس محافظة الكرك، وخليل محمد منصور رئيساً لمجلس محافظة المفرق، وإبراهيم العواملة رئيساً مجلس محافظة البلقاءـ، ورائد العتوم رئيساً لمجلس محافظة جرش، وخلدون بني هاني رئيساً لمجلس محافظة إربد، وأحمد الحوامدة رئيساً لمجلس محافظة الطفيلة، وفيصل الزواهرة رئيساً لمجلس محافظة الزرقاء، وسالم الهروط رئيساً لمجلس محافظة مادبا، والمهندس أحمد العبدالات رئيساً لمجلس محافظة العاصمة.كما فاز نواب رؤساء مجالس محافظات على النحو التالي: محمود أخو عمير نائباً لرئيس مجلس محافظة معان، وعلي أبو العز نائباً لرئيس مجلس محافظة العقبة، وعبدالله العدوان نائباً لرئيس مجلس محافظة البلقاء، وعلي المحاسنة نائباً لرئيس مجلس محافظة الطفيلة، وسليم عياصرة نائباً لرئيس مجلس محافظة جرش، وعبدالله بني خالد نائباً لرئيس مجلس محافظة المفرق، ومنير غرايبة نائباً لرئيس مجلس محافظة إربد، وحمزة الزيود نائباً لرئيس مجلس محافظة الزرقاء، وخالد العرامين نائباً لرئيس مجلس محافظة مادبا، ومجاهد القروم نائباً لرئيس مجلس محافظة الكرك، وغالب بني فواز نائباً لرئيس مجلس محافظة عجلون، وزياد العدوان نائباً لرئيس مجلس محافظة العاصمة.وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية قد شكّل في وقتٍ سابق لجنة وغرفة عمليات للإشراف على سير هذه الانتخابات برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان وعضوية ياسر السكارنة مدير مديرية مجالس المحافظات، والدكتور صفوان الدلاهمة مدير مديرية الشؤون القانونية، ورباب نصير مديرة وحدة العلاقات العامة والإعلام، فيما تابع مدراء مديريات الشؤون البلدية في مراكز المحافظات عملية الاقتراع والفرز.هذا وقد جرت هذه الانتخابات إنفاذاً لقانون الإدارة المحلية لعام 2021 الذي ينص على: (ينتخب مجلس المحافظة بطريق الانتخاب السري المباشر رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه المنتخبين لمدة سنتين).