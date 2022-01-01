رصد 550 شائعة انتشرت خلال 2021 في المملكة

الوكيل الاخباري - سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) خلال العام الماضي 2021، انتشار 550 شائعة تم تداولها ونتج عنها تضليل المجتمع، من بينها 53 شائعة خارجية وأكثر من 400 شائعة مصدرها منصَّات ومواقع التَّواصل الاجتماعي.

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وأظهر التقرير السنوي للشائعات والصادر من مرصد أكيد اليوم السبت، أنها ارتبطت بقضايا وأحداث مختلفة، أي بمعدّل 45.8 شائعة شهريّاً، مُسجّلاً انخفاضاً في عدد الشائعات مقارنة بعام 2020، حيث رصد "أكيد" وقتها ما مجموعه 569 شائعة.

وسجَّلت شائعات الشَّأن العام النسبة الأعلى خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد شائعات في هذا الشَّأن 169 شائعة وبنسبة 31 بالمئة، تلتها الشائعات الصحية بنسبة 18 بالمئة، وهو انخفاض لافت عن عام 2020 الذي سجل فيه القطاع الصحي 31 بالمئة من الشائعات تبعًا لأحداث وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



وسجّل شهر آب من العام 2021 عدد الشائعات الأعلى، حيث بلغت 80 شائعة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجّل شهر شباط النسبة الأقل بواقع 31 شائعة وبنسبة 6 بالمئة.

وبحسب منهجيّة "أكيد"، فإنَّ الشَّائعة، تُعرّف بأنَّها "المعلومات غير الصَّحيحة، المرتبطة بشأن عام أردنيّ، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقمي".



وخصّص مرصد "أكيد" منذ بداية شهر أيّار تصنيفاً جديداً لمواضيع الشائعات التي تتعلق بقضايا تخصّ الشأن العام، مثل القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمتعلقة بالقطاع النقابيّ، والقرارات التي تخصّ الأعياد الرسميّة والوطنيّة.

وتناول الرَّصد عبر منهجيّة كميّة وكيفيّة، موضوعات الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتبيّن أنَّ حصَّة المصادر الداخليّة، سواء منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة 497 شائعة من حجم الشائعات لعام 2021، وبنسبة بلغت 90 بالمئة، فيما صدرت 53 شائعة عن جهات خارجيّة وبنسبة بلغت 10 بالمئة.

وحول مصدر الإشاعة حسب وسيلة النشر، تبيّن من رصد "أكيد"، أن 415 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ بنسبة 75.4 بالمئة، فيما بلغ عدد الشائعات التي روّج لها الإعلام 153 شائعة وبنسبة بلغت 24.5 بالمئة، فيما صدرت شائعة واحدة عن مصادر رسميّة، وبنسبة 0.1 بالمئة.



وعن مضامين الشَّائعات، فقد شكّلت الشَّائعات التي تناولت قطاع الشأن العام النسبة الأعلى وبواقع 169 شائعة، وبنسبة 31 بالمئة، فيما شكّلت الشَّائعات التي تناولت الشأن الصحي 98 شائعة، وبنسبة 18 بالمئة ثمَّ تلتها شائعات القطاع الاقتصادي بـ 94 شائعة وبنسبة 17 بالمئة، ثم الشائعات الأمنية والتي بلغت 88 شائعة وبنسبة 16 بالمئة، وبلغ عدد شائعات القطاع السياسي 62 شائعة بنسبة 11 بالمئة، وسجّلت الشائعات الاجتماعية النسبة الأقل بواقع 39 شائعة وبنسبة 7 بالمئة.



وأظهر التقرير، أن 48 شائعة انتقلت خلال عام 2021 من مواقع التَّواصل الاجتماعيّ إلى المواقع الإخباريّة وبنسبة بلغت 9 بالمئة من إجمالي الشّائعات لسنة 2021.

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