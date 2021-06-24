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الخميس، 24-06-2021 12:19 ص

رفد مستشفى المفرق الحكومي بأخصائي أعصاب وكلى

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 الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات، إن المستشفى وفرّ من خلال نظام شراء الخدمات أخصائي باطنية أعصاب وباطنية كلى ما يعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة المفرق.اضافة اعلان


وأضاف الشرفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأربعاء، أن إدارة المستشفى بذلت جهودا كبيرة لتوفير هذه الاختصاصات الطبية النادرة في مستشفى المفرق الحكومي، مشيرا إلى أنه سيصار للبدء بتقديم الخدمات الطبية في مجالي باطنية الأعصاب وباطنية الكلى مطلع الشهر المقبل بواقع يومين بالأسبوع. 

 




 

 


 

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