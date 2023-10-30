يوم طبي مجاني في إربد

الوكيل الإخباري - تقيم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال في مقرها بمنطقة إيدون بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة غدا الثلاثاء، يوما طبيا مجانيا في إيدون بمحافظة إربد.

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ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام بمقر الهيئة قرب مستشفى الأمير راشد العسكري، من 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على اختصاصات طب العيون، وهشاشة العظام، وعيادات الطب المجتمعي، وعيادات نسائية، واجراء فحوصات مخبرية مختلفة، والفحص عن سرطان الثدي باستخدام احدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى تقديم استشارات صحية وصرف أدوية وعلاجات بالمجان.