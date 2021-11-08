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زراعة إربد تدعو لتجهيز الأراضي للموسم المطري

الإثنين، 08-11-2021 04:11 م

زراعة إربد تدعو لتجهيز الأراضي للموسم المطري

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الوكيل الاخباري- دعت مديرية زراعة محافظة إربد المزارعين، إلى البدء بتجهيز أراضيهم استعدادا لموسم الزراعة الشتوية، وعدم التخوف من تأخر الموسم المطري لهذا العام.

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وقال مدير زراعة إربد الدكتور عبدالوالي الطاهات إن العديد من المواطنين في المحافظة يعتمدون على الزراعات الشتوية كمصدر دخل سنوي ثابت، وتحديدا القمح والشعير والبقوليات بأنواعها.


وطالب الطاهات المزارعين بتأجيل عملية قطاف ثمار الزيتون حتى تغسل الأمطار أشجار الزيتون، ما يساعد على سهولة عمليات القطاف والتخلص من الغبار والأتربة، وكذلك تعبئة ونقل ثمار الزيتون بواسطة الصناديق البلاستيكية أو شوالات الخيش، وتجنب استخدام البلاستيك الذي يؤثر على جودة وطعم زيت الزيتون المستخرج بعد عملية العصر.


وأشار إلى أن المساحة الكلية المزروعة بالحبوب لمحصولي القمح والشعير في محافظة إربد تقدر بحوالي 120 ألف دونم، منها 60 الف دونم مزروعة بالشعير.


وبين أن الهطول المطري الأول يساعد على نمو الأعشاب ما يمكن المزارعين من التخلص منها مبكرا قبل نموها بواسطة الحراثة وتجهيز الأرض للزراعات الشتوية.

 

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