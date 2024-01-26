الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الألمانية: نتنياهو يقود إسرائيل لخسائر سياسية غير مسبوقة

بيان صادر عن وزارة المالية

معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو للالتزام بالنصائح والإرشادات خلال الشتاء

الامن العام : 3 وفيات و 5 اصابات بحريق منزل

جنوب افريقيا: قرار محكمة العدل الدولية نصر حاسم

بن غفير يتهم المحكمة الدولية بمعاداة السامية

أول تعليق فلسطيني رسمي على قرار محكمة العدل الدولية

"العدل الدولية" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

عاجل

الامن العام : 3 وفيات و 5 اصابات بحريق منزل

الجمعة، 26-01-2024 05:16 م

زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو للالتزام بالنصائح والإرشادات خلال الشتاء

1


الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، مربي الثروة الحيوانية إلى التقيد بالنصائح والإرشادات الفنية لمواجهة المنخفضات الجوية بالشتاء.

اضافة اعلان


وشددت المديرية على ضرورة التأكد من أن الحظائر، وأماكن التربية مقاومة للتسربات، ومحكمة الإغلاق لحمايتها، من الأمطار والرياح الباردة، داعية إلى ضرورة فحص الهياكل بانتظام لضمان عدم وجود تسربات أو أضرار وتصريف المياه بعيدًا عن الحظائر لتجنب تشكل السيول والبرك وتحسين نظام التصريف داخل الحظائر لتجنب تشكل برك المياه إضافة إلى استخدم مواد امتصاصية كالقش داخل الحظائر للحفاظ على ارضية جافة وتقليل التأثيرات السلبية للرطوبة ومتابعة عمليات التنظيف للمخلفات أولًا بأول، نظراً لطول فترة بقاء الحيوانات في الداخل إلى جانب استخدام حواجز إضافية كالشرائح البلاستيكية لتوفير حماية إضافية من الرياح الباردة والثلوج.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120242513298795872779

بيان صادر عن وزارة المالية

1

معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

الدفاع المدني 4

الامن العام : 3 وفيات و 5 اصابات بحريق منزل

65b390622ee94

مسيرات في عمّان والمحافظات للتنديد بالعدوان على غزة

732431-1292903582

الغذاء والدواء: ضبط حقن تنحيف غير مسجلة ومهربة من دولة مجاورة

0074

بعد أن ثار الجدل .. صاحب مطعم 7 أكتوبر في الكرك يقرر تغيير اسم مطعمه

أخبار متعلقة
1

شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي