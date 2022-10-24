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الإثنين، 24-10-2022 03:51 م

زوجات عدد من السفراء يزرن محافظة مأدبا

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الوكيل الإخباري - نظمت زوجة السفير البلغاري في عمان، نورا مخيلوفا، بالتعاون مع مديرية سياحة مأدبا، جولة لعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى المملكة، لمحافظة مأدبا للإطلاع على المعالم السياحية والتاريخية، بدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

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وقالت مخيلوفا إن تنظيم هذه الزيارة جاء لرمزية مأدبا التاريخية والسياحية، وبهدف التعريف بها والترويج لها من خلال زوجات السفراء ونقل صورة إيجابية عن مأدبا، مؤكدة أن مأدبا مدينة سياحية متميزة بفسيفسائها ومواقعها الجميلة وطبيعة سكانها المحليين المرحبين بالسياح.


وأضافت إنها زارت مأدبا أكثر من مرة وعلى متن الدرجات الهوائية وتعرفت على مناطقها وموقعها السياحة ورغبت في نقل التجربة من خلال زوجات السفراء في عمان.

 




 

 


 

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