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الإثنين، 29-04-2024 02:45 م

زيادة عدد ساعات عمل تلفريك عجلون اعتبارا من الأربعاء

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الوكيل الإخباري- قال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، إنه ونزولاً عند رغبة الزوّار ونظراً للإقبال الشديد على زيارة تلفريك عجلون؛ قرّرت المناطق التنموية بدء الموسم الصيفي وزيادة ساعات التشغيل لهذه الوجهة السياحية الجديدة ابتداءً من الأول من شهر أيّـار المقبل، بحيث يفتح التلفريك أبوابه أمام الزوّار من المواطنين والسيّاح العرب والأجانب في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.اضافة اعلان


واضاف عرفات أن تشغيل التلفريك سيكون مستمراً طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع باستثناء الثلاثاء الاولى من كل شهر لأغراض الصيانة الدورية، داعيا جميع الزوّار أن يبادروا بالقدوم مبكّراً إلى هذا المكان السياحي المفعم بالحيوية والأجواء العائلية للاستفادة من جميع المرافق المتوفرة والفعاليات القائمة في الموقع تفاديا لفترات انتظار إذا كان القدوم متأخراً.

يذكر بأن عدد الزوّار لتلفريك عجلون منذ افتتاحه وخلال فترة العشر شهور الماضية فقط تجاوز عتبة الثلث مليون زائر.

 




 

 


 

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