الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 16-05-2024 07:07 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

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الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب وارتفاع حدة القتال والذي أصبح قطاع غزة بسببها ساحة للعمليات يعاني فيها السكان المدنيون من نقص حاد بالمواد الغذائية والإغاثية.

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واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

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