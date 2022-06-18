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السبت، 18-06-2022 06:12 ص

زياد الزعبي نقيبا للأطباء بـ 1812 صوتا

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء فجر السبت، فوز الدكتور زياد الزعبي، بمنصب نقيب الأطباء للدورة (2022-2025)، في انتخابات النقابة التي جرت الجمعة، بمجمع النقابات المهنية.

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وتغلب مرشح القائمة النقابية الموحدة الزعبي في الجولة الثانية من عملية الفرز على منافسه عيسى خشاشنة بفارق 15 صوتا، حيث حصل على 1812 صوتا، مقابل 1797 صوتا للخشاشنة.


وتنافس على مركز النقيب 3 أطباء هم: زياد الزعبي، عيسى خشاشنة، ناصر الشوملي.


وبدأت اللجنة، بفرز أصوات أعضاء مجلس النقابة فور إعلان نتائج منصب النقيب، حيث تنافس 25 مرشحا على 11 مقعدا مخصصة لعضوية المجلس بالإضافة إلى مقعد مكتب القدس.


و أغلقت نقابة الأطباء صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة من مساء الجمعة.
وشارك في عملية الاقتراع 4247 طبيبا وطبيبة من أصل نحو 14439 ألف طبيب وطبيبة مزاولا و متقاعدا مسددين لاشتراكاتهم السنوية والتزاماتهم المالية للنقابة.


وكانت انتخابات النقابة؛ قد بدأت الساعة 8 صباحا الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية الـ 34.


 




 

 


 

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