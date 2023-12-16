السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: قصفنا حشودا لجيش الاحتلال بجحر الديك

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

صافرات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة

فيديو - تشييع جثمان المصور سامر أبو دقة

انخفاض ليرة الذهب 3 دنانير بالاردن اليوم

صحة غزة: 12 طفلا محتجزون داخل حضانات مستشفى كمال عدوان

14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة

انخفاض ملموس على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم

​وسم "خمس ساعات" يتصدر الترند في الأردن

عاجل

14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

السبت، 16-12-2023 11:00 ص

سعي لتنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة

1702710188865


الوكيل الإخباري- يسعى المركز الوطني للأمن السيبراني إلى تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة من خلال التشريعات التي يعدها ويصدرها.

اضافة اعلان


وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان من أهم الإجراءات "نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني" الذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز ودعم الشركات الأردنية الوطنية الراغبة في ولوج سوق الأمن السيراني.


وأضاف ان النظام سيساعد على تجويد هذه الخدمات والتأكد من قدرتها على المنافسة في المنطقة وفي العالم، مما سيساعد هذه الشركات على دخول أسواق الدول المجاورة وتحقيق النمو والاستدامة.


وبين المحارمة، ان المركز يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التخطيط والمشاركة في رسم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المعنية بالأمن السيبراني، حيث ان القطاع الخاص مشارك ومساهم رئيسي في المجلس الوطني للأمن السيبراني المعني بوضع وإقرار السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني، وللقطاع الخاص دور هام وفاعل في المنظومة التشريعية والاستراتيجية ومشارك في اتخاذ القرارات.


وأشار إلى ان المركز حالياً يقوم بمنح الموافقات للشركات الراغبة في العمل في سوق الأمن السيبراني، وسيتم تطبيق نظام "ترخيص خدمات الأمن السيبراني" حين اقراره من مجلس الوزراء، حيث إنه حالياً في مراحله النهائية للدخول حيز التنفيذ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
de

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

ما-هو-تخصص-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات

تجارة الأردن تدعو لتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات قبل سنة من التخرج

GBaLwQuWgAAcQ-T

​وسم "خمس ساعات" يتصدر الترند في الأردن

12202310111312494263299

وزير الخارجية: إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام

1

الوزير المبيضين يقدّم التعازي للجزيرة باستشهاد مصورها في غزة سامر أبو دقة

22

نقابة الصحفيين الأردنيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين لقتل الحقيقة

أخبار متعلقة
ما-هو-تخصص-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات

تجارة الأردن تدعو لتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات قبل سنة من التخرج

1702467055738

تجارة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

1702216179742

اجتماع لمناقشة الوضع السياحي في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة

images

الأمن السيبراني يُطلق سلسلة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

1700759626081

محاضرة في الهاشمية حول الحقوق العمالية في قانون العمل الأردني

1700213208274

انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة