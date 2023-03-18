سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

الوكيل الاخباري - نظمت سفارة بنغلاديش في عمان مسابقة فنية لمجموعة من الأطفال، من منطقة غور فيفا احتفاء بالذكرى السنوية 103 لميلاد مؤسس دولة بنغلاديش بانجاباندو الشيخ مجيب الرحمن.



وقالت السفارة في بيان اليوم السبت، إن المسابقة اشتملت على رسومات فنية للمناطق التراثية لدولة بنجلاديش وعبرت عن تقاليد البلاد، رسمها مجموعة من الأطفال في منطقة غور فيفا بالتعاون مع جمعية أصدقاء الأردن الخيرية.

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