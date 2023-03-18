السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

وفاة واصابة خطيرة بحادث سير في عمان

سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

الحنيفات يبحث التعاون الزراعي بين الأردن ورومانيا

رصد 65 ألف دينار لصيانة مركز صحي عين الباشا الشامل

افتتاح تقاطع الإرسال كاملا يوم الاثنين

النسخة 12 من مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

السبت، 18-03-2023 06:35 م

سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

wwwww


الوكيل الاخباري - نظمت سفارة بنغلاديش في عمان مسابقة فنية لمجموعة من الأطفال، من منطقة غور فيفا احتفاء بالذكرى السنوية 103 لميلاد مؤسس دولة بنغلاديش بانجاباندو الشيخ مجيب الرحمن.

وقالت السفارة في بيان اليوم السبت، إن المسابقة اشتملت على رسومات فنية للمناطق التراثية لدولة بنجلاديش وعبرت عن تقاليد البلاد، رسمها مجموعة من الأطفال في منطقة غور فيفا بالتعاون مع جمعية أصدقاء الأردن الخيرية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231812266386067104

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

2d429cc95c7a912a0e3ddcfa842f21f4

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

الدفاع المدني 4

وفاة واصابة خطيرة بحادث سير في عمان

3

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

w

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

www

الحنيفات يبحث التعاون الزراعي بين الأردن ورومانيا

أخبار متعلقة
1677066007185

أبو السمن يوجه بإيجاد حلول مرورية على طريق "نزول صافوط"

هيئة الاوراق المالية 2

الأوراق المالية: 97.6% نسبة الشركات التي التزمت بالإفصاح عن بياناتها

99

السفارة الماليزية في عمان تقدم تبرعات للأونروا

1

إغلاق مؤقت للسير القادم من مجمع الجنوب باتجاه مدخل نفق الشرق الأوسط

1676984808406 (1)

الجامعة الأردنية والسفارة الأسترالية تبحثان التعاون

2202316125312636249448

السير تُعلن عن تحويلات مرورية في مرج الحمام لمدة 10 ايام - أسماء الشوارع