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الأربعاء، 26-10-2022 03:29 م

سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات تأجير أراض لإقامة مشاريع زراعية استثمارية

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الوكيل الإخباري - وقعت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، الأربعاء، مجموعة من الاتفاقيات مع أبناء المجتمع المحلي من أبناء وادي الأردن وشركات استثمارية محلية تتضمن تأجير أراضي لإقامة مشاريع زراعية تنموية وفق نظام تأجير الأراضي الزراعية في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022.

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وتضمنت الاتفاقيات تأجير أراضي تزيد مساحتها عن 500 دونم لمواطنين من أبناء المجتمع المحلي لإقامة زراعات موسمية في غور الصافي، ومشروع لإقامة مزارع أشجار الفاكهة الموسمية ومشروع لإقامة مشروع تنموي زراعي سيشغل عدد من العاطلين عن العمل، إضافة الى تأجير أراضي في الاغوار الوسطى/ غور نمرين لإقامة مشروع استثماري زراعي كبير ومصنع للتعبئة والتغليف سيوفر اكثر من 150 فرصة عمل لابناء المنطقة .


وأكدت المحاسنة أن الهدف من تأجير الأراضي هو توفير فرص تشغيلية لأبناء مناطق الأغوار وأن تكون هذه الأراضي مصادر دخل لهم، إضافة الى تحقيق فرص استثمارية وطنية من خلال الشركات المحلية لإقامة مشروعات صناعية زراعية سياحية، حيث اشترطت التعليمات ان تكون العمالة من أبناء المجتمع المحلي .

 




 

 


 

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