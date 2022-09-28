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الأربعاء، 28-09-2022 09:08 ص

الأشغال: انجاز مشروع جمرك عمّان الجديد قبل نهاية العام

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الوكيل الإخباري - وصلت نسبة إنجاز مشروع جمرك عمّان الجديد "الماضونة" شرقي العاصمة عمّان نحو 90% وفق ما أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مرجحة الانتهاء من الأعمال كافة في الربع الأخير من العام الحالي.

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وقالت الوزارة، إن المشروع، البالغة مساحة أرضه 1350 دونما، "من أكبر مشاريع الوزارة، ويعد جزءًا من المخطط الشمولي على طريق عمّان التنموي".


وأشارت إلى أن المشروع قسم إلى مرحلتين؛ الأولى مرحلة الإنشاء والتشييد، والثانية مرحلة الإدامة والصيانة لمدة 7 سنوات بعد تسليمه لدائرة الجمارك العامة.


ويتكون المشروع من منشآت معدنية ومبانٍ خرسانية بواقع مساحة إجمالية 88000 م2 مفصلة، تشمل المباني الخرسانية الرئيسية ويبلغ عددها 9 مبان وبمساحة إجمالية 30306م2، إضافة إلى 17 مظلة معدنية بمساحة إجمالية 30634 م2، و5 هناغر معدنية بمساحة إجمالية 27060م2، وفق الوزارة، مضيفة أن المشروع يتضمن أعمال إنشاء طرق وساحات بمساحة إجمالية 614000 م2.

 


 




 

 


 

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