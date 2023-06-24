تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكل شركات التمويل في الأردن، بيّن فيه شروط وتعليمات تعيين الموظفين غير الأردنيين في هذه الشركات.

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وأوضح التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن على هذه الشركات تزويد البنك المركزي بالمعلومات التي تتعلق بالموظفين غير الأردنيين وفقاً لنموذج خاص، وبشكل سنوي في موعد أقصاه 15 من شهر كانون الثاني من كل عام.



وجاء في التعميم أنه لا بد من أن يتضمن طلب الموافقة على تعيين أي موظف غير أردني صورة وثيقة إثبات الشخصية، السيرة الذاتية، الوظيفة التي يشغلها، ومبررات التعيين، وإجمالي عدد الموظفين في الشركة، وعدد الموظفين غير الأردنيين كما في تاريخ تقديم الطلب.



وأكد التعميم على ضرورة عدم اللجوء إلى تعيين غير الأردنيين في حال توفر الكفاءات والمهارات المحلية لإشغال الوظائف.







