شاهد بالصور .. المستشفى الميداني لكورونا في العقبة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - حصل الوكيل الاخباري على صور توثق مراحل انشاء المستشفى الميداني الواقع في المنطقة الشمالية من العقبة بجانب مستشفى الامير هاشم العسكري .

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مدير صحة العقبة الدكتور صائب ابو عبود بين أن المستشفى سيقدم خدماته لأبناء العقبة رديفا لمستشفى الأمير هاشم العسكري، متوقعا الانتهاء من أعمال إنشائه خلال 50 يوما.

وكان مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة قد اعلن في وقت سابق عن البدء بانشاء مستشفى ميداني في العقبة بسعة 216 سريرا منها 56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى فيروس كورونا.













