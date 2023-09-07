انطلاق برنامج رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحي في إربد

الوكيل الإخباري- انطلقت بمعهد التدريب المهني في إربد، الخميس، المرحلة الثانية من برنامج رفع القدرات للعاملين ومزودي الخدمات في القطاع السياحي.

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وقالت مديرة سياحة إربد مشاعل الخصاونة، إن المشروع يهدف إلى إكساب المشاركين من أبناء المجتمع المحلي والباحثين والباحثات عن العمل بالمهارات الأساسية، كإعداد الطعام ومهارات إنتاج الخبائز والحلويات.



وأوضحت أن البرنامج الذي يشارك فيه 110 على مستوى المحافظة، ويستمر 3 أشهر، جاء لتمكين المشاركين على ممارسة العمل بحرفية وتقنية عالية، لافتة إلى أن المتدرب سيحصل على حوافز مالية تغطي مواصلاته وشهادة مزاولة.



بدورها، أشارت مديرة معهد التدريب المهني فدوى العجلوني، إلى أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية، يأتي لتوفير الفرص النوعية للشباب، وخاصة الإناث لضمان دمجهم بسوق العمل، مؤكدة اهتمام المعهد بعقد الشراكات النوعية مع مختلف القطاعات التنموية والمنظمات الدولية، لتنفيذ مشروعات تدريبية تتوافق مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل.



وبينت أن نسبة 70% من حاملي شهادات مزاولة المهنة من المعهد يعملون بها، داخل وخارج المملكة.

