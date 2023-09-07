الصحة ترجح عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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رجحت مدير مديرية التمريض المكلف بوزارة الصحة عائشة قاسم عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك خلال شهر تشرين أول المقبل.وقالت قاسم لـ"الوكيل الإخباري"، إن الامتحان سيعقد بعد توقيع كتاب الموافقة على عقد الامتحان من قبل وزير الصحة، لافتة إلى أن الامتحان سيعقد خلال شهر من موافقة الوزير.وأضافت أن الوزارة ستعلن لاحقا عن موعد الامتحان وفتح رابط التسجيل تمهيدا لحصر أعداد المتقدمين.وعن نتائج الامتحان الأخير لمزاولة مهنة التمريض أشارت قاسم إلى أنها أعلنت بعد عقد إعادة الامتحان بنحو أسبوع.وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد عقد امتحان المزاولة مهنة التمريض المشارك وذلك باعتبارها شرط للعمل سواء في الأردن أو خارج المملكة.