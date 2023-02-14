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الثلاثاء، 14-02-2023 11:58 ص

مجلس محافظة الزرقاء سيطرح عطاءات بقيمة 2.5 مليون في قطاع التربية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري أن المجلس سيطرح عطاءات بقيمة 2.5 مليون دينار، في قطاع التربية والتعليم للعام الحالي 2023، لإنشاء مدارس وصيانة أخرى وإضافات صفية لما يزيد عن 25 مدرسة موزعة على مديريات تربية المحافظة الثلاث.

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وبين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، في مديرية تربية الزرقاء بحضور مدراء تربية الزرقاء الأولى الدكتور أحمد العياصرة والثانية سامي شديفات والرصيفة خالد الحجاج ومدير أشغال الزرقاء الدكتور ماجد العلوان، ضرورة الإسراع في طرح العطاءات لأنها تحتاج وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة.


وأكد الخضري أن المجلس باشر بالتحضير للعطاءات وقيمتها 11 مليون دينار، منها المشاريع المقرة على قطاع التربية والتعليم بكلفة 2.5 مليون دينار، مشيرا إلى العمل على تخطي كل العقبات والصعوبات المتعلقة بموضوع طرح العطاءات، خاصة أن الزرقاء تحتاج إلى إنشاء المزيد من المدارس وتوسعة أخرى، نظرا للاكتظاظ الشديد الذي تعاني منه المدارس حيث وصل عدد الطلبة في بعض الصفوف إلى ما يزيد عن ستين طالباً.


وبين أن العطاءات الخاصة بمجالس المحافظة سوف تطرح من خلال مديرية الأشغال بدلاً من الوزارة المعنية في العاصمة، موضحاً أن هذه الطريقة تأتي تعزيزاً للامركزية وتهدف إلى زيادة نسبة الإنجاز.


من جهته، أكد مدير أشغال الزرقاء الدكتور ماجد العلوان أن المديرية ستقوم بطرح جميع العطاءات الخاصة بمجلس محافظة الزرقاء بالتنسيق مع الدوائر المختصة، مشيراً إلى وجود فريق فني متخصص في المديرية قادر على إعداد وثائق طرح العطاء.


وكان مديرو التربية قد استعرضوا حاجات مديرياتهم للمشاريع وناقشوا مع مدير أشغال الزرقاء الإجراءات الجديدة وكيفية طرح العطاءات والطرق الكفيلة بتسريع طرحها وإنجازها، حيث أن مديريات التربية الثلاث بدأت تتجهز من أجل طرح العطاءات الخاصة بإنشاء المدارس وتوسعتها وصيانتها.

 




 

 


 

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