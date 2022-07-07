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الخميس، 07-07-2022 11:06 م

شاهد فيديو لحظة وقوع حادث السير المروع في عمان

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وقوع حادث انقلاب مركبة شحن أدى لصدم خمس مركبات في شارع الحرية بمنطقة المقابلين/ قرب إشارة الحُفاظ، الأمر الذي تسبب بتحويل السير بالاتجاهين.

بدوره قال مصدر امني انه وقع مساء اليوم حادث تدهور لمركبة شحن ما ادى الى اصطدامها بثلاث مركبات على طريق شارع الحرية في منطقة المقابلين نتج عنها وفاة شخص واصابة ٦ اشخاص اسعفو الى مستشفى البشير والتوتنجي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة .

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