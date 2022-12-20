شراء كروكات حوادث سير.. إحالة محاميين لمجلس تأديبي النقابة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة المحامين، إحالة محاميين إلى المجالس التأديبية والأخذ بتنسيب لجنة المزاولة.

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وقال مقرر لجنة مزاولة المهنة في النقابة عضو المجلس المحامي محمد أبو زناد، إن إحالة المحاميان إلى المجالس التأديبية جاءت بناءً على بينات وردت إلى النقابة بشان شرائهما كروكات تتعلق بحوادث سير الأمر الذي يعد مخالفة لآداب وأخلاقيات المهنة ويستدعي التحقيق بها.



وأضاف أن المادة 60 من قانون النقابة تحظر على أعضاء النقابة شراء الحقوق والتي تعد الكروكات أحد أشكالها.



وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في قانون النقابة بين التنبيه والمنع من مزاولة المهنة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، والشطب النهائي من سجل المزاولين.