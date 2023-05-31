وزارة العمل: لم يرد اية شكوى بشأن العمل الإضافي بالعطل الرسمية منذ بداية العام

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكدت وزارة العمل اليوم الأربعاء أنه لم يرد اية شكوى على منصة حماية موضوعها العمل الإضافي فيما يتعلق بالعطل الرسمية منذ بداية العام.



وقالت وزارة العمل لـ "الوكيل الإخباري" إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.



وأشارت أنه بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل خلال العام الماضي 2022 على منصة حماية، 13996 شكوى، منها 13580 تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية لأصحابها.



يذكر أن وزارة العمل أنشأت منصة "حماية" على الموقع الإلكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.