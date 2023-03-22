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الأربعاء، 22-03-2023 02:10 م

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

التعليم الخاص (1)


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
اشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة من عدم إلتزام هذه المدارس بتعميم وزارة التربية والتعليم حول توقيت الدوام في رمضان والذي ينص على بدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا .

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إن عدد من المدارس الخاصة لم تلتزم بالتعميم وابلغت الأهالي ببدء الحصة الاولى بين الساعة 8 و 8:30 صباحاً خلافاً لتعميم التربية.


وأكدوا أن بدء الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحاً يتطلب خروج الطلبة سواءً مع ذويهم أو بجولات الباصات بوقت مبكر ولا يتناسب مع دوام الموظفين.


 ونوهوا أن دوام هذه المدارس يتعارض مع دوام موظفي القطاع الحكومي الذي يبدأ الساعة العاشرة صباحا في حال أراد ولي الأمر توصيل ابنه .


من جهته أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني أن تعميم دوام المدارس في شهر رمضان الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم يشمل المدارس الخاصة .


وأضاف لـ الوكيل الإخباري" أن الوزارة أتاحت الفرصة لمدارس خاصة بعدم تطبيق التعميم بشرط عدم تسجيل أي شكوى حول إبقاء الدوام على حاله.


ونوه أن شكاوى دوام المدارس في رمضان تسجل لدى إدارة التعليم الخاص في الوزارة علماً أن الوزارة عممت ببدء الحصة الأولى في المدارس الساعة التاسعة صباحا حيث تكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة وفي مدارس الفترتين (35) دقيقة.


 




 

 


 

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