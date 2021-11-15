شكاوى من عدم توفر لقاح السنة والنصف في المراكز الصحية

الوكيل الإخباري - خاص



اشتكى مواطنون من عدم توفر اللقاح الثلاثي الذي يعطى للأطفال في عمر السنة والنصف، وقالوا لـ "الوكيل الإخباري" أنهم توجهوا لمراكز صحية عديدة ولكن لم يجدوا في جميعها اللقاح الثلاثي.

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وأبدوا تخوفهم من إصابة أبنائهم بالأمراض التي يقي منها اللقاح مثل الحصبة الألمانية والحصبة العادية والنكاف.



بدوره أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة أن اللقاح غير متوفر بالفعل، مرجعا ذلك إلى تأخر وصول هذه اللقاحات من الشركة المزودة إلى وزارة الصحة.



وأوضح المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن اللقاحات لن تصل في الأيام القليلة المقبلة.



من جهته قلل استشاري الأمراض المُعدية، وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي من خطورة تأخر أخذ الطفل للقاح الثلاثي، مشيرا إلى أنه يفضل أخذه بين السنة والسنة والنصف.



وأوضح بلعاوي لـ"الوكيل الإخباري" أن تأخر تلقي اللقاح لمدة شهر أو شهرين إضافيين ليس خطيرا ولكن قد يعرض الطفل للاصابة ببعض الأمراض الذي يحمي منها هذا اللقاح.