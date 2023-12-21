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الخميس، 21-12-2023 04:54 م

شيوخ ووجهاء من عشائر النعيم والدعجة يثمنون مواقف الأردن وجهود الملك

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات من عشائر النعيم في الشمال والبادية الشمالية ومن عشائر الدعجة، في لقاءين منفصلين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي.

وفي بداية كل لقاء، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

واستعرض العيسوي مواقف جلالة الملك وجهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يبذل، ومنذ اليوم الأول للعدوان، جهودا كبيرة لإيضاح الصورة الحقيقية، لما تشهده غزة من قتل وتدمير، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر ومتواصل.

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