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الأحد، 21-01-2024 07:22 م

صبيح تكرم الفائزين في اولمبياد الروبوت العالمي WRO

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الوكيل الاخباري - اختتمت أمس فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي ( WRO ) والتي نظمها مركز زها الثقافي بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية و التي استمرت لمدة 3 أيام .

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وشارك في البطولة التي استهدفت اليافعين من الفئة العمرية بين (9-16) سنة حوالي 105 فريق من كافة أنحاء المملكة. 


و كرمت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح الفرق الفائزة التي حصدت عدة جوائز في مختلف الفئات. 


وحصدت فرق زها المشاركين من كافة الفروع في اليوم الأول من الأولمبياد عدة جوائز أبرزها فريق robo  mustanada  من مركز زها المستنده اذ حقق المركز الخامس عن فئة junior over all و فريق Phi من مركز زها ام عمر الفيصل صويلح حصل على المركز الثاني over all عن فئة senior 


وفريق jo power robots من مركز زها جرش حصل على المركز الثاني في جائزة القياده عن فئة junior 


أما فريق omega من مركز زها الثقافي خلدا فحصل على المركز الاول thinking عن فئة senior وفريق zaha maen ، من مركز زها الثقافي ماعين حصد المركز الأول programming عن فئةً junior


أما الجوائز التي حصل عليها مركز زها الثقافي في تحديات اليوم الثاني فحصل مركز زها فرع خلدا Brick Builders على المركز الاول over all


ومركز زها دير علا فريق space team حصل على جائزه ‏Challenge solution award
وفريق مركز زها الكرك Robostars ) حصل على جائزة programming Award وفريق زها الكرك 2 robo kids حصل على جائزة Judges Award كما حصل زها الرصيفه فريق Team spirit award


أما فريق زها Robo Smart Zaha من مركز زها اربد حصل على جائزة الاختراع ‏invention aword وفريق Alkarak Team حصل على جائزة Creativ Award عن فئة Elementary وفريق مركز زها ابو علندا robo girl حصد جائزة المركز الاول برمجه.

 

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