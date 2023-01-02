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الإثنين، 02-01-2023 08:45 م

صدور إرادات ملكية بالفايز والبخيت والرفاعي والسعايدة

ارادة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين نايف الفايز رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 4 سنوات.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على انهاء عضوية نايف بخيت الذيب كرئيس لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وصدر في عدد الجريدة الرسمية الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتور مشهور الرفاعي عضوا في مجلس التعليم العالي ضمن فئة الأكاديميين لمدة 3 سنوات.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين المهندس زياد جميل السعايدة رئيسا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حتى 14/9/2024.

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