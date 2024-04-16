صدور إرادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس امناء متحف دبابات الملكي برئاسة المستشار الخاص لجلالة الملك / ناظر الخاصة الملكية.
ونصت الإرادة على عضوية المذكورين تاليا:
- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة / نائبا للرئيس للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية
- أمين عمان / عضوا
- مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير / عضوا
- أمين متحف الدبابات الملكي / عضوا
- رجا حنا غرغور / عضوا
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