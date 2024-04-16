صدور إرادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس امناء متحف دبابات الملكي برئاسة المستشار الخاص لجلالة الملك / ناظر الخاصة الملكية.



ونصت الإرادة على عضوية المذكورين تاليا:



- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة / نائبا للرئيس للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية



- أمين عمان / عضوا



- مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير / عضوا



- أمين متحف الدبابات الملكي / عضوا



- رجا حنا غرغور / عضوا

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