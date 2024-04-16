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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-04-2024 05:55 م

صدور إرادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس امناء متحف دبابات الملكي برئاسة المستشار الخاص لجلالة الملك / ناظر الخاصة الملكية.

ونصت الإرادة على عضوية المذكورين تاليا:

- مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة / نائبا للرئيس للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية

- أمين عمان / عضوا

- مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير / عضوا

- أمين متحف الدبابات الملكي / عضوا

- رجا حنا غرغور / عضوا

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