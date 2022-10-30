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الأحد، 30-10-2022 07:01 م

صلح عمان تستمع لشهادة مهندسة في قضية انهيار بناية في اللويبدة

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 الوكيل الاخباري - استمعت الهيئة المختصة بالنَّظر في قضية انهيار بنايتين في منطقة اللويبدة برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وعلى مدار أربع ساعات لشهادة مهندسة عضو في لجنة الخبراء التي حدَّدت أسباب الانهيار.

وعقدت المحكمة جلستها الثانية عشرة في القضية، اليوم الأحد، واستمعت فيها للشاهد رقم 25 من شهود النِّيابة العامة، حيث تبقى شاهدان في القضية، ومن المتوقع الاستماع لهما في الجلسات المقبلة.

وناقش وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم المهندسة في تقرير الخبرة المقدَّم للمحكمة، وبينت كيف جرت كتابته وطرق أخذ العينات وتحديد أسباب الانهيار الرَّئيسة.

وقرَّرت المحكمة استكمال الاستماع لبينات النيابة العامة، ودعوة أحد شهودها في الجلسة المقبلة، والتي حدَّدتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لـ 31 بينة مقدَّمة من قبل النيابة العامة.

وبذلك تكون المحكمة قد استمعت لثلاثة خبراء من أعضاء لجنة الخبراء التي قدَّمت تقريرا توضح فيه أسباب انهيار البناية الرئيسة على مبنى مستقل بجانبها . 

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