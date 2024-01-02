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الثلاثاء، 02-01-2024 04:33 م

صناعة عمان تطلق موقعا الكترونيا وتطبيقا باسم "أردني"

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الوكيل الإخباري - أطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، موقعا الكترونيا وتطبيقا مرافق له على الهاتف المحمول باسم "أردني"، ضمن جهودها لتسويق المنتجات الصناعية الأردنية.

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وحسب بيان للغرفة، يوفر التطبيق للمستهلك خدمة البحث من خلال اسم المنتج بطريقة سهلة وسريعة، ما يسهّل عليه تمييز المنتجات الأردنية عن غيرها من المنتجات المستوردة.


وأوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن مبيعات المنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي في السوق الأردنية تصل إلى 4 مليارات دينار، ما يؤكد أهمية ترويج وتسويق المنتجات الوطنية في السوق المحلية، حيث أن زيادة مبيعاتها يعني توليد المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.


وبين أن المنتجات الأردنية، التي تمتاز بجودة عالية، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من معظم السلع، مشيرا إلى أن الصناعات المحلية تخضع لرقابة حثيثة ومباشرة من الجهات الرقابية المختلفة.


وأشار الجغبير إلى أن صادرات منتجات الصناعة الأردنية التي تصل إلى أكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم، تشكل ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي الإنتاج الصناعي في المملكة.

 




 

 


 

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