صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

الوكيل الاخباري- ثمن صناعيو منطقة وداي العش جهود بلدية الزرقاء في دعم مسيرة الصناعيين ايماناً من البلدية بأن الصناعة هي القطاع الاهم في رفد الاقتصاد الوطني وخزينة المملكة الاردنية الهاشمية بالموارد المالية .

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ورفع مستثمري وصناعيي منطقة وادي العش مخاطبات الى البلدية عبروا فيها عن مدى رضاهم للإجراءات المتخذه من قبل بلدية الزرقاء في تطوير وتحسين منطقة وادي العش .



وقامت بلدية الزرقاء بحملة من الاجراءات باعتبار الصناعة احد ركائز التنمية ولخلق فرص عمل كان ابرزها:

1-تخفيض الحد الادنى لرسوم المسقفات للمنطقة .

2- اعادة دراسة رسوم عوائد التعبيد وبالاخص الشوارع التي تم تعبيدها من قبل المستثمرين .



3- تخصيص برنامج من ضمن برامج اذاعة بلدية الزرقاء لتسليط الضوء عل استثمارات وادي العش .



4- تشكيل لجنة من مستثمري وادي العش للاجتماع بشكل دوري ومنظم مع رئيس البلدية ومدير وحدة وادي العش للوقوف على ما تم تنفيذه واحتياجات المنطقة .



5- متابعة المنحه الملكية مع الجهات المعنية والتي سيتم من خلالها تعبيد المنطقة والبنية التحتية .



6- افتتاح مقر وحدة وادي العش داخل المنطقة مما كان له الاثر الاكبر لمتابعة امور المنطقة لتخفيف الاجراءات على المستثمرين .



7- تقسيط المبالغ المترتبة على ترخيص الابنية بالاقساط المريحه .

