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الأحد، 21-08-2022 10:48 م

صندوق المعونة الوطنية يحذر المواطنين من عمليات احتيال

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح صوالحة، إن الصندوق يقدم خدمات إنسانية منذ نشأته عام 1986، ولا يتقاضى فلسا واحدا مقابل أي خدمة يقدمها.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أوضح صوالحة أنه وخلال الفترة السابقة انتشرت عمليات احتيال، حيث يقوم محتالون بإرسال رسائل نصية لبعض المواطنين من أجل إيداع مبلغ مالي لغايات فتح محفظة إلكترونية.

وأشار إلى العديد من الأسر التي وقعت ضحية لعمليات الاحتيال تلك، مؤكدا أن الصندوق كان ولا يزال يحذر الأسر ويوجهها إلى عدم الوقوع ضحية للصفحات الوهمية التي تحتال عليهم.

ولفت النظر إلى تعاون وثيق بين الصندوق ووحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، حيث يتم تزويدهم بعناوين تلك الصفحات، مؤكدا اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يحاول الاحتيال.

ونوه بأن محاولات الاحتيال تربك عمل الصندوق إضافة إلى المواطنين الذين يسعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية لكنهم يقعون ضحية للاحتيال.

وشدد على أنه وفي حال الإعلان عن أي خدمة أو توزيع مبلغ مالي سيتم ذلك من خلال النوافذ الرسمية للصندوق، وليس من خلال صفحات للأشخاص.

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