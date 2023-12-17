ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة داخل احدى المزارع بالمقرب من المغطس في الشونة الجنوبية.

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وقالت الوزارة إنه بناءً على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية، وتم ضبط الحفارات وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.



وأكدت أن حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.