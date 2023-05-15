الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

العالم في انتظار تدمير الولايات المتحدة لأسلحتها الكيميائية

البرهان ينهي خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية

توقع تصدير 250 ألف رأس من الخراف البلدية للسوق الخليجي قبل عيد الاضحى

أنصار الحكومة الباكستانية ينظمون احتجاجا على إطلاق سراح خان

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا

ضبط حفارة مخالفة في ناعور - صور

الدوريات الخارجية: ضبط حدث 13 عاماً يقود مركبة شحن على طريق خارجي

حقيقة وظائف براتب يومي 280 دينار تصل الأردنيين عبر واتساب

الأسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام ليوم واحد

وفاة طفلة 3 اعوام غرقا في بركة سباحة بالرمثا

الإثنين، 15-05-2023 12:31 م

ضبط حفارة مخالفة في ناعور - صور

WhatsApp Image 2023-05-15 at 12.30.34 PM


الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة في ناعور/ المشقر  وحجزها.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة المياه والري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط حفارة مخالفة في منطقة المشقر/ أثناء تواجدها في مزرعة بهدف حفر بئر مخالف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة. 


وكانت وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة في احدى مناطق المشقر/ ناعور حيث تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والدرك والمدعي العام وتجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارة وإزالة كافة الأعمال وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون وتقوم الأجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين. 


وأكدت الوزارة أن حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات  داعية جميع المواطنين في جميع المناطق إلى الاسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c7daad4d40e

فوز الحرس الملكي على البحرية بدوري القوات المسلحة لخماسي كرة القدم

م

الدوحة للأفلام تدعم فيلما أردنيا في مهرجان كان السينمائي

72b7faf5-خروف-بلدي

توقع تصدير 250 ألف رأس من الخراف البلدية للسوق الخليجي قبل عيد الاضحى

99477

رئيس جمعية الحساسية الأردنية يوضح حول حساسية الكرز

911422d4-6ee9-412f-b531-da0c9ab9a8d0

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

الدوريات الخارجية: ضبط حدث 13 عاماً يقود مركبة شحن على طريق خارجي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-12 at 7.47.24 PM

المحاميد يتفقد المحطات المناخية في البادية الشمالية الشرقية

WhatsApp Image 2023-05-11 at 1.19.53 PM

ضبط حفارة داخل مزرعة في الرمثا بهدف حفر بئر مخالفة

WhatsApp Image 2023-05-08 at 12.39.21 PM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الضليل - صور

WhatsApp Image 2023-04-27 at 2.32.05 PM

المياه: ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

file

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

2020_4_23_20_36_53_846

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل