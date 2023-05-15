ضبط حفارة مخالفة في ناعور - صور

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة في ناعور/ المشقر وحجزها.

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وقالت الوزارة المياه والري، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط حفارة مخالفة في منطقة المشقر/ أثناء تواجدها في مزرعة بهدف حفر بئر مخالف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.



وكانت وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة في احدى مناطق المشقر/ ناعور حيث تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والدرك والمدعي العام وتجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارة وإزالة كافة الأعمال وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون وتقوم الأجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين.



وأكدت الوزارة أن حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات داعية جميع المواطنين في جميع المناطق إلى الاسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.







