ضبط سبعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

الوكيل الاكباري - قال محافظا الزرقاء وجرش، انه قد تم ضبط سبعة اشخاص من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر المنزلي خلال الاسبوعين الماضيين ، حيث تم توديعهم الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع النافذة .
واكد المحافظان اليوم الأربعاء على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي .
وكانت وزارة الداخلية قد دعت وما زالت ، إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.
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