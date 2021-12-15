ضبط سبعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني



الوكيل الاكباري - قال محافظا الزرقاء وجرش، انه قد تم ضبط سبعة اشخاص من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر ‏المنزلي خلال الاسبوعين الماضيين ، حيث تم توديعهم الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع ‏النافذة .‏

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واكد المحافظان اليوم الأربعاء على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي ‏.



وكانت وزارة الداخلية قد دعت وما زالت ، إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.