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الأربعاء، 15-12-2021 04:28 م

ضبط سبعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

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الوكيل الاكباري - قال محافظا الزرقاء وجرش،  انه قد تم ضبط سبعة اشخاص من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر ‏المنزلي خلال الاسبوعين الماضيين ، حيث تم توديعهم الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع ‏النافذة .‏

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واكد المحافظان اليوم الأربعاء على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي ‏.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت وما زالت ، إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.

 

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