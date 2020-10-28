ضبط لحوم فاسدة في عمان

الوكيل الإخباري -اتلف العاملون في المؤسسة العامة للغذاء والدواء نحو 200 كيلو لحوم مجمدة تم تذويبها لغايات بيعها على انها طازجة، ولحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في العاصمة عمّان، حسب مدير عام المؤسسة نزار مهيدات.

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وقال مهيدات، الأربعاء، إنّ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، اغلقت 3 ملاحم ،وأوقفت 3 ملاحم أخرى عن العمل في عمّان لارتكابها مخالفات صحية تهدد صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف، أن المؤسسة ستتخذ اشد الإجراءات تجاه المؤسسات الغذائية المخالفة التي تتراوح بين اغلاق أو إيقاف عن العمل والتحفظ على المواد في حال ثبتت مخالفتها؛ قائلا: "لن تتهاون مع اي تجاوزات بهذا الشأن".



وأشار إلى أن دور المواطنين كشركاء استراتيجيين للمؤسسة ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء وتدعو للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر رقم الواتساب ‪0795632000‬.



