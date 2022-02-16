ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك العقبة عقيد جمارك أحمد العكاليك، إن كوادر المركز تمكنت من ضبط مهربات متنوعة كانت مخبأة في حاوية تم الإفصاح عن محتواها بأنها مواد غذائية.



وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم ضبط المهربات بناء على معلومات استخباراتية للجمارك الأمر الذي أفضى إلى الاشتباه بحاوية ليصار إلى معاينتها بأرض الواقع من خلال أجهزة الإكس راي.



وأكد العكاليك، أنه وبعد المعاينة تبين وجود كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية بعدد إجمالي 546 ألف حبة، و510 آلاف سيجارة إلكترونية و20500 ألف حبة بود “رأس السيجارة الإلكترونية”.

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