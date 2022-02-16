الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

3 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

إيطاليا: انخفاض أعداد وفيات وإصابات كورونا اليومية

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

وزير الأشغال يبحث تنفيذ عدد من المشاريع مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الأربعاء، 16-02-2022 11:11 م

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

7202117144635300252699


الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك العقبة عقيد جمارك أحمد العكاليك، إن كوادر المركز تمكنت من ضبط مهربات متنوعة كانت مخبأة في حاوية تم الإفصاح عن محتواها بأنها مواد غذائية.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم ضبط المهربات بناء على معلومات استخباراتية للجمارك الأمر الذي أفضى إلى الاشتباه بحاوية ليصار إلى معاينتها بأرض الواقع من خلال أجهزة الإكس راي.

وأكد العكاليك، أنه وبعد المعاينة تبين وجود كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية بعدد إجمالي 546 ألف حبة، و510 آلاف سيجارة إلكترونية و20500 ألف حبة بود “رأس السيجارة الإلكترونية”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213221726544362406

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

2202211194926197821059

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

Screenshot_1

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

download

التكافل الخيرية تحتفل بتخريج المستفيدين من برنامج اللغة الانجليزية

620d506341b22

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

أخبار متعلقة
02-1_552_0

الأرصاد تُحذر من الصقيع - تفاصيل

العقبة 3

ورشة تدريبية بالعقبة حول التوعية والإعلام البيئي

720212212115143298383

العقبة للتكنولوجيا تطلق برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

Screenshot_20220209_024849_com.whatsapp

إصابة سائقيْ تكسي في العقبة وضبطهما إثر مشاجرة بينهما انتهت بالدهس

0L5A0473

الأرصاد: زخات مطرية وتحذير من الضباب اليوم الاحد

168018_5_1640093701

الفايز يدعو الشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال لتقديم الدعم المالي اللازم للدولة