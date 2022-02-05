الفايز يدعو الشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال لتقديم الدعم المالي اللازم للدولة

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز برنامج تدريب وتأهيل شابات وشباب محافظة العقبة والبادية الجنوبية ومعان يهدف لتأهيل الشباب ومنحهم مهارات العمل في مجالات البيع والتسويق لغايات التوظيف وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها. اضافة اعلان





وأضاف الفايز خلال رعايته حفل اطلاق البرنامج ان التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأردن تحتم على الجميع وخاصة البنوك وغرف التجارة والصناعة، والشركات الكبرى والنقابات المهنية، والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال وكل شخص مقتدر، إلى تقديم العون والدعم المالي اللازم للدولة، انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، بهدف تمكينها من مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتسهيل حياة المواطنين المعيشية، وخلق فرص عمل للشباب والشابات، فالوقوف إلى جانب الوطن، في هذه الظروف وما يواجه من تحديات، يعبر واجبا وطنيا وأخلاقيا، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية من منطلق اطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص مؤكداً على أهمية إيجاد مرجعية توحد جهوده، من اجل رسم استراتيجية متكاملة للمسئولية الاجتماعية، تلتزم بها الشركات عند تنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية خاصة في مجالات (الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية ، والمساهمة في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة ، وخلق فرص عمل للشباب والمتعطلين عن العمل)، وللعمل أيضا على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتقديم والمساعدات لدعم المبادرات الشبابية الإبداعية وتأهيلهم.



وأوضح الفايز ان القطاع الخاص يشكل رافداً وطنياً أساسياً ، في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي ، وتحفيز حركة الاستثمار ، وتوفير فرص العمل، فهو محرك أساس نحو تحقيق التنمية المستدامة.



واكد الفايز على أهمية دور أصحاب الأعمال والمبتكرين ، كشركاء في تحقيق التنمية الاقتصادية ، وخلق فرص عمل للشباب ، تمكن الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لذلك على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة نحو تمكين الشباب الأردني ودعم إبداعاتهم، عبر تطوير البرامج الشبابية وربطها مع متطلبات واحتياجات أبناء المجتمع المحلي واهتماماتهم إضافة الى حاجة السوق المحلية من الوظائف ، وبما يمكن الشباب من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية وهي بذات الوقت مسؤولية مشتركة يتوجب العمل بها بين القطاعين العام والخاص.



وثمن الفايز مؤسسة ولي العهد التي اخذت على عاتقها ، بناء مستقبل مشرق لشباب الأردن والشكر موصول لشركة الأسواق الحرة الأردنية ، والجهات الحكومية المشاركة على دورهم الكبير في دعم الشباب وتطوير ومهاراتهم للانخراط بسوق العمل وهذا الامر يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار وفي كل لقاء واحداث.



