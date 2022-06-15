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الأربعاء، 15-06-2022 11:26 ص

ضربها على رأسها بالعصا .. تفاصيل جريمة قاتل زوجته في إربد

مسرح-الجريمة


الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى متهما أقدم على قتل زوجته الأسبوع الماضي في إربد، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد.

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واعترف المتهم بعد القبض عليه أن نزاعا وخلافات بينه وبين زوجته منذ 3 سنوات، انتهت بشجار بينهما، حيث قام بضربها على رأسها بعصاة، ما أدى إلى وفاتها.


ووفقا للتحقيق فإن المتهم وزوجته الضحية لديهما 3 اطفال، وبعد قتل زوجته قام بنقل جثتها إلى منطقة غير مأهولة بالسكان ودفنها هناك، ليتخلص من جثتها بقصد الإفلات من الملاحقة القانونية.


وأظهرت التحقيقات أنه نتيجة توقف تواصل المغدورة مع والديها، تم إبلاغ الشرطة عن تغيبها، وبسبب النزاعات مع الزوج تم التحقيق معه واعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم انتشال جثة المغدورة بدلالة المتهم ونقلها للطب الشرعي.


 




 

 


 

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