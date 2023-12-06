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ضريبة الدخل تدعو أصحاب المنشآت للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

الأربعاء، 06-12-2023 01:00 م

ضريبة الدخل تدعو أصحاب المنشآت للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، على أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين والمفوضين لديهم من القيام بتسجيل شركاتهم ومنشآتهم بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

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وأوضح أبو علي أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمكن المسجلين بالنظام من الاستفادة من المزايا التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها منهم معاملة خاصة ومختلفة عند اختيار عينة التدقيق.


وشدد على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ممن لم يقوم المدراء الماليين والمحاسبين أو المفوضين الضريبين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى اليوم إلى أهمية التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.


 




 

 


 

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