الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية المولدوفية تبدي أسفها من محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية وتتعهد باجراءات لازمة

الأردن استورد 344.8 ألف برميل نفط من العراق خلال تموز الماضي

وارسو تتحدث عن تعكر العلاقات بين بولندا وأوكرانيا

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في الزراعة - أسماء

النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

3.7 مليون زائر للأردن خلال 7 شهور بارتفاع نسبته 51.3 %

الأربعاء، 02-08-2023 03:57 م

ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 150 مليون دينار خلال النصف الأول

قروض


الوكيل الإخباري - قدمت الشركة الأردنية لضمان القروض، خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمانات لحوالي 1200 قرض بقيمة تقارب 150 مليون دينار.

اضافة اعلان


وأكد المدير العام للشركة الدكتور محمد الجعفري، أن الشركة مستمرة بجهودها في دعم المشاريع والصادرات من خلال تطوير برامجها وتوسيع خدماتها وحجم أعمالها، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالها، وتوسعة قاعدة المستفيدين من برامجها من خلال عقد ورشات تعريفية بهذه البرامج.


وقال إن عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وصل إلى 8855 قرضاً بقيمة مضمونة تبلغ 420.1 مليون دينار، مشيرا إلى منح الضمان لـ123 مشروعا ناشئا بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليون دينار حتى نهاية حزيران الماضي.


وأوضح أن الشركة استمرت بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا في ضوء تمديد البنك المركزي الأردني العمل بالبرنامج حتى نهاية نيسان الماضي، إذ استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أوائل عام 2020 نحو 810 شركات بقيمة تمويلات ممنوحة بلغت 700 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة التي جرى تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 154مشروعاً بقيمة تقارب مليون دينار.


وقال الجعفري، إن الشركة واصلت نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث منحت الضمان لحوالي 1927 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت ما يقارب107 ملايين دينار حتى نهاية حزيران الماضي، موزعةً على 962 شحنة تصديرية، و965 شحنة مبيعات محلية.


وتوقع الجعفري، أن يجري توقيع اتفاقيات ضمان صادرات إضافية عديدة ضمن برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة لتقديم الدعم لحوالي 20 شركة صناعية إضافية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ca5d2ae0cc9

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

64ca5fe9a2432

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

7202330163532176015982

الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

347618406_586171500355526_2500282902414495843_n

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في الزراعة - أسماء

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

111111111111111

ولي العهد يرحب بزيارة رئيس دولة الامارات : "حللتم أهلا ووطئتم سهلا"

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

وزير الداخلية: 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018

720232715239722169587

تعميم من المركزي لكافة البنوك العاملة في الأردن

1690696432569

المدرج الروماني بعمان يجذب 90 ألف زائر وسائح خلال 6 أشهر

image (68)

الكشف عن تفاصيل اللقاء بين محافظ البنك المركزي ورئيس الاحتياطي الأمريكي

2020_02_16_12_47_21

البنك المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

120202312116101803964

ما مصير العشرة دنانير القديمة بعد طرح الجديدة ؟