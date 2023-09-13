الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

صدور ارادة ملكية سامية

سفراء يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - صور

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

الملك يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي معزيا بضحايا الإعصار

الحكومة تصرف دعم بدل محروقات لهذه الفئة الأسبوع المقبل

الحكومة تُطلق دراسة لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة

الأربعاء، 13-09-2023 03:47 م

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

IMG-20210909-WA0001


الوكيل الإخباري - شكا طلبة الطب في جامعة مؤتة من نظام الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة.اضافة اعلان


وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن نظام السيستمات" المعمول به حاليا في الجامعة مختلف تماما عن باقي الجامعات التي تدرس الطب، مطالبين بتعديله ليساوي باقي كليات الطب بالجامعات.

وأضافوا أن هذا النظام يبدأ من منتصف السنة الثانية ويستمر حتى نهاية السنة الثالثة، حيث يدرس الطالب فيه جزء محدد من جسم الإنسان (موديول) بواقع 5-60 محاضرة لكل (موديول) والتقدم مباشرة بعد الانتهاء من شرحه لامتحان منتصف الفصل (الميد) والامتحان العملي (اللاب)، لافتين إلى أن مشكلة هذا النظام هو عدم اتساع الوقت أمامهم لدراسة الكم الهائل من المحاضرات.

وتابعوا أنه بعد هذا الامتحان يتم البدء بشرح (الموديول) الذي يليه بنفس الآلية وبعد مرور شهرين يتقدم الطالب مرة أخرى للامتحانات النهائية في جميع الموديولات بواقع أقصاه 4 أيام لكل (موديول) بنفس المادة التي تقدم بها لامتحان منتصف الفصل (الميد) دون زيادة أو نقصان مما يشكل ضغطا كبيرا على الطلاب.

وأشار الطلبة إلى أن هذا النظام يؤثر على تحصيلهم الأكاديمي ويضعهم تحت الضغط وقلة الوقت مما يؤثر على قدرتهم في التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والمراجع التي درسوها.

وطالبوا بتعديل نظام الدراسة الحالي ليكون كما هو معمول به في باقي كليات الطب بالجامعات الأخرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك 10

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

WhatsApp Image 2023-09-13 at 16.01.34

نقابة المجوهرات : استحداث لوحات تعريفية في جميع محلات الذهب بحلول العام القادم

ارادة

صدور ارادة ملكية سامية

0

سفراء يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - صور

2

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

55

الملك يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي معزيا بضحايا الإعصار

أخبار متعلقة
32023920653523700659

توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد

PeBzZFoKI2X8ucAbuAY9CLMINs9OeXfUzXvCpaHo

الشيخ العنانزة يتفوق في حفظ القرآن والتوجيهي

WhatsApp Image 2023-08-17 at 8.40.07 PM

دورات تدريبية حول التدقيق المائي لمدينة الحسن الرياضية

64de2e5e36aa3

نحو 100 مليون كيس بلاستيكي تطرح في البيئة الأردنية سنويا

WhatsApp Image 2023-08-17 at 7.38.15 PM

وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية والأثرية في معان

42023166221701111029

الأردن يشارك بحلقة نقاشية دولية عن العمل النسوي العربي