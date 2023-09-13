طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

الوكيل الإخباري - شكا طلبة الطب في جامعة مؤتة من نظام الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة. اضافة اعلان





وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن نظام السيستمات" المعمول به حاليا في الجامعة مختلف تماما عن باقي الجامعات التي تدرس الطب، مطالبين بتعديله ليساوي باقي كليات الطب بالجامعات.



وأضافوا أن هذا النظام يبدأ من منتصف السنة الثانية ويستمر حتى نهاية السنة الثالثة، حيث يدرس الطالب فيه جزء محدد من جسم الإنسان (موديول) بواقع 5-60 محاضرة لكل (موديول) والتقدم مباشرة بعد الانتهاء من شرحه لامتحان منتصف الفصل (الميد) والامتحان العملي (اللاب)، لافتين إلى أن مشكلة هذا النظام هو عدم اتساع الوقت أمامهم لدراسة الكم الهائل من المحاضرات.



وتابعوا أنه بعد هذا الامتحان يتم البدء بشرح (الموديول) الذي يليه بنفس الآلية وبعد مرور شهرين يتقدم الطالب مرة أخرى للامتحانات النهائية في جميع الموديولات بواقع أقصاه 4 أيام لكل (موديول) بنفس المادة التي تقدم بها لامتحان منتصف الفصل (الميد) دون زيادة أو نقصان مما يشكل ضغطا كبيرا على الطلاب.



وأشار الطلبة إلى أن هذا النظام يؤثر على تحصيلهم الأكاديمي ويضعهم تحت الضغط وقلة الوقت مما يؤثر على قدرتهم في التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والمراجع التي درسوها.



وطالبوا بتعديل نظام الدراسة الحالي ليكون كما هو معمول به في باقي كليات الطب بالجامعات الأخرى.

