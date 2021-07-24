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السبت، 24-07-2021 07:50 م

طوقان: قطعنا شوطا كبيرا باستكشاف اليورانيوم وتعدينه

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الوكيل الاخباري - باشرت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية منذ مطلع العام الحالي بتشغيل مصنعها الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم، بحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.اضافة اعلان


وقال طوقان في تصريح السبت، إن الشركة المملوكة لهيئة الطاقة النووية انتهت من مسار الأعمال الجيولوجية وتحديد كمية الاحتياطي من مادة أكسيد اليورانيوم (الكعكة الصفراء) في مناطق وسط المملكة، مبينا أن مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم في وسط المملكة هو أحد مشاريع البرنامج النووي الأردني الثلاثة التي باشرت فيها الهيئة منذ تأسيسها عام 2008.

 




 

 


 

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