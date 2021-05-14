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الجمعة، 14-05-2021 09:25 م

بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس

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الوكيل الاخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة الحالية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية الضرورية إلى مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس.
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وأعرب مدير مستشفى المقاصد عن شكره وتقديره لجلالة الملك والحكومة الأردنية والقوات المسلحة على هذه الوقفة المشرفة والتي تعكس عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيداً بالدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله للقدس والفلسطينيين وعلى كافة الصعد.

 




 

 


 

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