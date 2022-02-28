وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الوكيل الاخباري - وصلت إلى الحدود الأوكرانية البولندية عائلتان أردنيتان قادمتان من أوكرانيا، وفق ما أكده رئيس الجالية الأردنية في بولندا محمد الأسعد لموقع "الوكيل الاخباري".

وتتكون العائلتان من 4 أشخاص بالإضافة إلى طفلة صغيرة، كانوا قد وصلوا إلى بولندا هرباً من الأحداث والحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأشار الأسعد أن العائلتان وصلتا بعد أن تم تسهيل عبورهما من خلال القنصل الأردني المتواجد في بولندا، وسيُصار إلى تأمينهم بشكل كامل من مأكل ومشرب ومسكن.

وبين أنه سيتم ترتيب عودتهم إلى العاصمة عمّان يوم الجمعة المقبل.

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