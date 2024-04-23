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الثلاثاء، 23-04-2024 03:50 م

عاجل عطلة رسمية للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

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الوكيل الإخباري - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل المسيحيين في جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بمناسبة حلول أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشَّرقي.

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وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الثُّلاثاء، ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، الموافق للثَّامن والعشرين من نيسان 2024م بمناسبة أحد الشَّعانين، في حين ستكون عطلتهم ليومي الأحد والاثنين، الموافقين للخامس والسَّادس من أيَّار المقبل 2024م؛ بمناسبة عيد الفصح المجيد.

 




 

 


 

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