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الثلاثاء، 01-02-2022 02:51 م

توضيح من الصحة حول فحوصات كورونا السريعة

اختفاء-


الوكيل الإخباري - فسر مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أسباب عدم اعتماد فحص كورونا السريع للبيع في الصيدليات.اضافة اعلان


وبين أنه في حال قام شخص بإجراء الفحص فمن الممكن ان يكون مصابا ولا يلتزم بالحجر ولا يظهر له سند أحمر، بالإضافة لكون دقة الفحص اقل من فحص PCR.

وقال إن المتحور من فيروس كورونا "أوميكرون" لديه اكثر من جزئية وهي BA1 وBA2، مؤكدا أن الأردن سجل سابقا حالات منه ولا يوجد فرق في البرتوكول العلاجي والفحص يكشف الجزئيتين.

وأضاف في مداخلة له عبر التلفزيون الأردني، أن BA2 موجود في 70 دولة في العالم، مبينا أن الفرق في التسميات هو من ناحية علمية ليستطيع المتخصصين في المجال معرفة المتحورات الموجودة.

ولفت إلى أن الأردن يشهد ارتفاعا في اعداد الحالات منذ الأسبوع الثاني في العام الحالي، مبينا أنه في الأسبوع الأول سجل 12 ألفا و600 اصابة، وفي الأسبوع الثاني 19 الف وفي الثالث حوالي 35 فيما سجل في الأسبوع الأخير 59 الف إصابة.

وبين أن نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسابيع الماضية ارتفعت من 5.2 إلى 21%، مشيرا إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات يبلغ حاليا 900 شخص.

 




 

 


 

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