عجلون : إقبال على تلقي مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري - تشهد مراكز التطعيم المعتمدة لتلقي لقاح كورونا في عجلون، كفرنجة واشتفينا إقبالاً من المواطنين.



وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب، إن الوعي بأهمية أخذ اللقاح ساهم في إقبال المواطنين على تلقيه للحد من انتشار الفيروس وحفاظاً على سلامتهم ومن حولهم.



وأشار إلى إن عدد متلقي الجرعة الثالثة المعززة وصل إلى 2000 شخص، مؤكداً أهمية الإقبال على أخذ المطعوم لمساندة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية لاحتواء الفيروس.

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