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الإثنين، 07-11-2022 04:57 م

افتتاح دورة أصدقاء الشرطة في عجلون

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير مركز أمن المدينة في محافظة عجلون المقدم محمد الدعجة، اليوم الاثنين، في مدرسة حطين الأساسية المختلطة، دورة أصدقاء الشرطة بالتنسيق مع قسم الشرطة المجتمعية في عجلون بمشاركة 20 طالبة.

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وأكد المقدم الدعجة، أهمية التشاركية بين جهاز الأمن العام ومؤسسات المجتمع المحلية في المجالات كافة من خلال عقد المحاضرات التوعوية والتثقيفية والإرشادية في كافة المجالات الأمنية والمجتمعية وتوضيح دور وواجبات الأمن العام والتي تهم شرائح المجتمع كافة.


من جهته، أكد رئيس قسم التعليم في مديرية التربية والتعليم بعجلون، الدكتور علي فريحات، أهمية الدور التشاركي بين الأمن العام والتربية والتعليم في إقامة الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى نشر الوعي والإرشاد الأمني لدى الطلبة بهدف بناء مجتمع متحاب ومتماسك بالقيم الوطنية التي تسهم في تعزيز التنمية.


وبينت مديرة المدرسة ربيعة المومني أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تعقدها المدرسة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لبث الوعي بين الطلبة في كثير من الأمور المهمة، مؤكده أهمية ودور رجل الأمن العام في نشر الأمن والأمان لتجسيد الشراكة المجتمعية في العملية الأمنيه وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم التثقيف الأمني للطلبة.

 




 

 


 

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