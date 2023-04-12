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الأربعاء، 12-04-2023 10:14 م

عجلون: دورة تدريبية حول مهارات الصناعات الرقمية

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز شابات عجلون النموذجي، اليوم الأربعاء، في مختبر التصنيع الرقمي (FABLAB)، دورة تدريبية عن مهارات الصناعات الرقمية، بمشاركة عدد من الشباب والشابات من المركز وهيئة شباب كلنا الأردن.

وقال المدرب، المهندس سلطان الطيطي، إن التدريب يركز على مفاهيم التصميم والتصنيع الحديثة المستخدمة في مختبر التصنيع الرقمي وكيفية تحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة، واستخدام الشباب في عجلون الآلات الموجودة في مختبر التصنيع الرقمي المتنقل لتصنيع منتجاتهم الخاصة وتسويقها.

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